EUREX/Bund-Future im Frühhandel niedriger

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Montag 19 Ticks niedriger bei 129,31 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 129,4 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,41, das -tief bei 129,3 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 6.416 Kontrakte.

October 27, 2025 00:54 ET (04:54 GMT)