EUREX/Bund-Future im Frühhandel niedriger

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Freitag 5 Ticks niedriger bei 129,1 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 129,15 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,15, das -tief bei 129,08 Prozent. Umgesetzt wurden 3.893 Kontrakte.

November 06, 2025 23:53 ET (04:53 GMT)