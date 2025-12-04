EUREX/Bund-Future im Frühhandel niedriger

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Donnerstag 13 Ticks niedriger bei 128,25 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 128,37 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,37, das -tief bei 128,25 Prozent. Umgesetzt wurden 6.033 Kontrakte.

December 04, 2025 00:12 ET (05:12 GMT)