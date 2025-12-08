Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-
08.12.2025 08:54:40

EUREX/Bund-Future im Frühhandel niedriger

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Montag 18 Ticks niedriger bei 127,86 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 128,18 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,02, das -tief bei 127,79 Prozent. Umgesetzt wurden 64.402 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 08, 2025 02:55 ET (07:55 GMT)

