08.12.2025 08:54:40
EUREX/Bund-Future im Frühhandel niedriger
DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Montag 18 Ticks niedriger bei 127,86 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 128,18 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,02, das -tief bei 127,79 Prozent. Umgesetzt wurden 64.402 Kontrakte.
