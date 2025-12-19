EUREX/Bund-Future im Frühhandel niedriger

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Freitag 24 Ticks niedriger bei 127,31 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 127,52 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,52, das -tief bei 127,31 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 8.942 Kontrakte.

December 18, 2025 23:54 ET (04:54 GMT)