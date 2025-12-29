EUREX/Bund-Future im Frühhandel niedriger

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Montag 9 Ticks niedriger bei 127,33 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 127,6 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,66, das -tief bei 127,31 Prozent. Umgesetzt wurden 10.249 Kontrakte.

December 29, 2025 00:01 ET (05:01 GMT)