EUREX/Bund-Future im Frühhandel niedriger

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Freitag 25 Ticks niedriger bei 127,34 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 127,48 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,49, das -tief bei 127,33 Prozent. Umgesetzt wurden 7.521 Kontrakte.

January 02, 2026 00:01 ET (05:01 GMT)