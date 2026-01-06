EUREX/Bund-Future im Frühhandel niedriger

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Dienstag 12 Ticks niedriger bei 127,25 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 127,34 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,36, das -tief bei 127,25 Prozent. Umgesetzt wurden 4.166 Kontrakte.

January 05, 2026 23:53 ET (04:53 GMT)