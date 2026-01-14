EUREX/Bund-Future im Frühhandel niedriger

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Mittwoch 5 Ticks niedriger bei 128,05 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 128,04 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,06, das -tief bei 127,98 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 2.706 Kontrakte.

