EUREX/Bund-Future im Frühhandel niedriger

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Freitag 11 Ticks niedriger bei 128,11 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 128,21 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,21, das -tief bei 128,08 Prozent. Umgesetzt wurden 11.247 Kontrakte.

January 29, 2026 23:58 ET (04:58 GMT)