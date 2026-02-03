03.02.2026 06:05:40

EUREX/Bund-Future im Frühhandel niedriger

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Dienstag 5 Ticks niedriger bei 127,89 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 127,94 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,94, das -tief bei 127,83 Prozent. Umgesetzt wurden 11.323 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 03, 2026 00:06 ET (05:06 GMT)

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließen deutlich fester -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendierten zu Monatsbeginn zu kräftigen Gewinnen. Die US-Börsen zeigten sich am Montag in Grün. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

