25.02.2026 05:59:42
EUREX/Bund-Future im Frühhandel niedriger
DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Mittwoch 7 Ticks niedriger bei 129,62 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 129,7 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,71, das -tief bei 129,59 Prozent. Umgesetzt wurden 4.700 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
February 25, 2026 00:00 ET (05:00 GMT)
