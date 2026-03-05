|
05.03.2026 06:01:40
EUREX/Bund-Future im Frühhandel niedriger
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert am Donnerstagmorgen 44 Ticks auf 128,81 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,05 Prozent und das -tief bei 128,8 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 1.741 Kontrakte. Der Buxl-Future büßt 62 Ticks auf 111,66 Prozent ein - der Bobl-Future 25 Ticks auf 116,62 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
March 05, 2026 00:02 ET (05:02 GMT)
