08.06.2026 06:15:40

EUREX/Bund-Future im Frühhandel schwächer

DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert im Frühhandel am Montag 28 Ticks auf 125,19 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,53 Prozent und das Tagestief bei 125,19 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 258 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 08, 2026 00:16 ET (04:16 GMT)

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