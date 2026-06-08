EUREX/Bund-Future im Frühhandel schwächer

DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert im Frühhandel am Montag 28 Ticks auf 125,19 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,53 Prozent und das Tagestief bei 125,19 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 258 Kontrakte.

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June 08, 2026 00:16 ET (04:16 GMT)