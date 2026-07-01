01.07.2026 06:10:40

EUREX/Bund-Future im Frühhandel schwächer

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert am Mittwochmorgen 32 Ticks auf 127,02 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,17 Prozent und das -tief bei 127 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 11.646 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 01, 2026 00:11 ET (04:11 GMT)

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