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30.07.2026 06:15:39
EUREX/Bund-Future im Frühhandel schwächer
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert 44 Ticks auf 124,34 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 124,58 Prozent und das Tagestief bei 124,32 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 14.312 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 46 Ticks auf 105,8 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 8 Ticks auf 113,83 Prozent.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
July 30, 2026 00:16 ET (04:16 GMT)
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