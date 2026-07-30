EUREX/Bund-Future im Frühhandel schwächer

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert 44 Ticks auf 124,34 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 124,58 Prozent und das Tagestief bei 124,32 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 14.312 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 46 Ticks auf 105,8 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 8 Ticks auf 113,83 Prozent.

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July 30, 2026 00:16 ET (04:16 GMT)