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09.09.2026 06:17:42
EUREX/Bund-Future im Frühhandel schwächer
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert 90 Ticks auf 121,82 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 121,9 Prozent und das Tagestief bei 121,76 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 5.281 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros
(END) Dow Jones Newswires
September 09, 2026 00:17 ET (04:17 GMT)
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