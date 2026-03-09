|
09.03.2026 06:08:39
EUREX/Bund-Future im Frühhandel stark unter Druck
DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert am frühen Montag 80 Ticks auf 126,13 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 126,70 Prozent und das Tagestief bei 125,94 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 58581 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
March 09, 2026 01:09 ET (05:09 GMT)
