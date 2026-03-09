EUREX/Bund-Future im Frühhandel stark unter Druck

DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert am frühen Montag 80 Ticks auf 126,13 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 126,70 Prozent und das Tagestief bei 125,94 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 58581 Kontrakte.

March 09, 2026 01:09 ET (05:09 GMT)