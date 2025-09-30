30.09.2025 06:01:40

EUREX/Bund-Future im Frühhandel unverändert

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Dienstag unverändert bei 128,65 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 128,67 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,68, das -tief bei 128,62 Prozent. Umgesetzt wurden 2.380 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 30, 2025 00:02 ET (04:02 GMT)

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen fester -- ATX schließt tiefer -- DAX schlussendlich kaum verändert -- Asiatische Indizes letztlich uneinig
Zum Wochenauftakt bewegte sich der heimische Leitindex abwärts, während sich der deutsche Leitindex kaum bewegte. An den US-Börsen waren leichte Gewinne zu sehen. An den Börsen in Fernost ging es in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

