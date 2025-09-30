EUREX/Bund-Future im Frühhandel unverändert

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Dienstag unverändert bei 128,65 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 128,67 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,68, das -tief bei 128,62 Prozent. Umgesetzt wurden 2.380 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 30, 2025 00:02 ET (04:02 GMT)