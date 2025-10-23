EUREX/Bund-Future im Frühhandel unverändert

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Donnerstag unverändert bei 130,20 Prozent. Gestartet war er in der Nacht ebenfalls mit 130,20 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 130,24, das -tief bei 130,16 Prozent. Umgesetzt wurden 3.279 Kontrakte.

October 23, 2025 00:01 ET (04:01 GMT)