EUREX/Bund-Future im Frühhandel unverändert

DOW JONES--Der Bund-Future zeigt sich im Frühhandel am Montag unverändert bei 127,75 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 128,18 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,19, das -tief bei 127,69 Prozent.

December 08, 2025 00:06 ET (05:06 GMT)