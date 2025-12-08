|
08.12.2025 06:06:40
EUREX/Bund-Future im Frühhandel unverändert
DOW JONES--Der Bund-Future zeigt sich im Frühhandel am Montag unverändert bei 127,75 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 128,18 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,19, das -tief bei 127,69 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros
(END) Dow Jones Newswires
December 08, 2025 00:06 ET (05:06 GMT)
