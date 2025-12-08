Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-
08.12.2025 06:06:40

EUREX/Bund-Future im Frühhandel unverändert

DOW JONES--Der Bund-Future zeigt sich im Frühhandel am Montag unverändert bei 127,75 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 128,18 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,19, das -tief bei 127,69 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 08, 2025 00:06 ET (05:06 GMT)

