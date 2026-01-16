EUREX/Bund-Future im Frühhandel unverändert

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Freitag unverändert bei 128,36 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 128,32 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,37, das -tief bei 128,29 Prozent. Umgesetzt wurden 5.064 Kontrakte.

January 16, 2026 00:07 ET (05:07 GMT)