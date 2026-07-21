EUREX/Bund-Future im Frühhandel wenig verändert

DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert am frühen Dienstag 5 Ticks auf 124,74 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 124,75 Prozent und das Tagestief bei 124,64 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 7.315 Kontrakte.

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July 21, 2026 00:23 ET (04:23 GMT)