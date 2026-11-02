EUREX/Bund-Future im Frühhandel wenig verändert

DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Montagmoren um 1 Tick auf 122,44 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 122,51 Prozent und das Tagestief bei 122,25 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 7.175 Kontrakte.

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November 02, 2026 00:08 ET (05:08 GMT)