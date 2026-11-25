DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am frühen Mittwoch um 3 Ticks auf 123,07 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 123,07 Prozent und das Tagestief bei 122,83 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 12.268 Kontrakte.

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November 25, 2026 00:17 ET (05:17 GMT)