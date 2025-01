EUREX/Bund-Future im impulsarmen Handel gut behauptet

DOW JONES--Nach den starken Schwankungen zum Jahresstart fehlten den Anleihen jüngst die Impulse. Am Donnerstag handelt der Bund-Future im Verlauf leicht höher. Der März-Kontrakt steigt um 13 Ticks auf 131,87 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 131,89 Prozent und das Tagestief bei 131,7 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 31.002 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 6 Ticks auf 117,02 Prozent. Die Marktstrategen der Helaba fragen sich, ob es bis zu den Notenbanksitzungen in der nächsten Woche noch wesentliche Impulse geben wird. Immerhin stehen in Deutschland noch die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes am Freitag und das ifo Geschäftsklima dann nächste Woche Montag auf dem Programm. Mit Stimmungsaufhellungen sei jedoch nicht zu rechnen und so dürfte es für die EZB wohl keinen Grund geben, den Zinssenkungsprozess zu unterbrechen.

January 23, 2025 02:47 ET (07:47 GMT)