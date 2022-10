EUREX/Bund-Future im Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures liegt am Mittwochmorgen gegen 8.28 Uhr 28 Ticks höher bei 136,12 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 136,22 und das Tagestief bei 135,65 Prozent. Umgesetzt wurden bis dahin rund 29.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 46 Ticks auf 138,56 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 15 Ticks auf 119,08 Prozent.

Im Blick stehen zunächst die Bekanntgabe der US-Erzeugerpreise am Nachmittag und des US-Protokolls der jüngsten Offenmarktsitzung der Fed am Abend. Am Donnerstag folgt dann die Veröffentlichung der noch wichtigeren US-Verbraucherpreise. Daneben gilt das Augenmerk der weiteren Entwicklung am britischen Anleihemarkt, wo die Notenbank zuletzt intervenierte um die Lage zu beruhigen nach dem stark schuldenfinanzierten Ausgabenprogramm der Regierung.

