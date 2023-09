EUREX/Bund-Future im Verlauf behauptet

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im vormittäglichen Handelsverlauf am Donnerstag gegen 8.25 Uhr unverändert bei 130,63 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 130,60 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 130,84, das -tief bei 130,60 Prozent. Umgesetzt wurden 20.728 Kontrakte.

"Der übergeordnete Schwächeimpuls ist intakt und ein Test der Unterstützungen bei 129,72 kann nicht ausgeschlossen werden", heißt es bei der Helaba. Erste Widerstände sieht das Haus bei 131,16 und131,47. "Es ist lange her, dass so viel Unsicherheit darüber bestand, ob die Zinsen weiter erhöht werden oder nicht", so die Helaba zur EZB-Zinsentscheidung am Nachmittag. Letztlich sei die Datenlage schwer zu bewerten.

