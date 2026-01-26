EUREX/Bund-Future im Verlauf etwas erholt

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Montag gegen 8.18 Uhr 11 Ticks höher bei 127,70 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 127,63 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,74, das -tief bei 127,59 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 23.640 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 26, 2026 02:22 ET (07:22 GMT)