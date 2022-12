EUREX/Bund-Future im Verlauf etwas leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future handelt am Freitag, dem letzten Handelstag des Jahres 2022, im Verlauf etwas leichter. Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert 20 Ticks auf 133,96 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 134,19 Prozent und das Tagestief bei 133,9 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 15.557 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 3 Ticks auf 116,19 Prozent.

In einem impulsarmen Handel wird damit gerechnet, dass sich die Käufer zurückhalten. In den ersten Wochen des Jahres 2023 dürfte eine Emissionsflut an die Anleihemärkte schwappen, die Druck auf die Notierungen ausüben dürfte.

