EUREX/Bund-Future im Verlauf etwas leichter

FRANKFURT (Dow Jones)-Etwas leichter tendiert der Bund-Future am Montag im Verlauf. Der September-Kontrakt verliert 14 Ticks auf 132,20 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 132,39 Prozent und das -tief bei 132,2 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 28.838 Kontrakte. Der Bobl-Futures dagegen gewinnt 7 Ticks auf 115,79 Prozent.

Der Datenkalender ist zum Start in die Woche wie leergefegt. Für die Marktstrategen der DZ Bank bleibt der Bund-Future technisch angeschlagen. Die Indikatoren halten die Bären im Vorteil. Wenngleich das Barometer am Freitag Gewinne verbuchen konnte, bleibe der Kontrakt übergeordnet in einem Abwärtstrend gefangen. Ein nachhaltiges Durchbrechen der 131-Punkte-Marke könnte den seit Mitte März währenden, übergeordneten Abwärtstrend nochmals weiter beflügeln.

August 07, 2023 02:47 ET (06:47 GMT)