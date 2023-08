EUREX/Bund-Future im Verlauf etwas leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert am Donnerstag im Verlauf etwas leichter. Der September-Kontrakt verliert 21 Ticks auf 132,58 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 132,75 Prozent und das -tief bei 132,46 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 23.271 Kontrakte. Der Bobl-Futures büßt 9 Ticks auf 115,87 Prozent ein. Den entscheidenden Impuls für den Tag dürften am frühen Nachmittag die US-Verbraucherpreise liefern.

Diese erwartet die DZ Bank für den Juli mit einem Plus von 3,4 gegenüber plus 3,0 Prozent im Juni, jeweils gegenüber Vorjahr. Der Grund sei der Preissprung der Rohölnotierungen im Juli, hauptsächlich aufgrund der Förderkürzungen der Opec+. Dies führe zu höheren Kraftstoffpreisen für die Verbraucher. Der dämpfende Effekt der Energiepreise auf die Inflation dürfte dadurch im Vergleich zu den vergangenen Monaten deutlich nachlassen. Die Kerninflationsrate erwartet die DZ Bank unverändert mit einem Plus von 4,8 Prozent gegenüber Vorjahr.

August 10, 2023 03:10 ET (07:10 GMT)