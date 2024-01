EUREX/Bund-Future im Verlauf etwas leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Mittwoch 10 Ticks niedriger bei 134,61 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 134,62 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 134,85, das -tief bei 134,54 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 24.616 Kontrakte.

Im Blick stehen weiterhin die Notenbanken. "Die Frage ist dabei wohl nicht mehr so sehr, ob es im Jahr 2024 überhaupt zu Zinssenkungen kommt, sondern vielmehr, wann und wieviel", heißt es bei der Helaba. Zuletzt haben die Notenbanker versucht, die Zinsspekulation zu bremsen.

An der technisch schwierigen Verfassung des Bund-Futures habe sich kaum etwas verändert. Die Verkaufssignale von MACD und Stochastic arbeiteten und der ADX sinke. Nach dem neuen Impulstief von 134,55 rücke nun das 38,2-Retracement bei 134,30 in den Blick. Widerstand erwarte den Bund-Future bei rund 136 und an der 21-Tagelinie, akutell bei 136,53.

