EUREX/Bund-Future im Verlauf etwas leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future tendiert am Montag im Verlauf etwas leichter. Der März-Kontrakt verliert 19 Ticks auf 132,55 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 132,81 Prozent und das -tief bei 132,53 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 35.413 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 11 Ticks auf 116,18 Prozent. Der Bund-Future markierte in der Vorwoche ein neues Impulstief bei 131,62 und auch vor dem Hintergrund der intakten Verkaufssignale von MACD und DMI bleiben für die Marktstrategen der Helaba die technischen Risiken bestehen. Der Kalender ist derweil in der ersten Wochenhälfte recht leer, erst in der zweiten Wochenhälfte finden mit der EZB-Sitzung am Donnerstag und dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitag die wichtigen Termine für die Anleihen statt.

March 04, 2024 02:52 ET (07:52 GMT)