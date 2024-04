EUREX/Bund-Future im Verlauf etwas leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Anstieg am Freitag handelt der Bund-Future am Montag im Verlauf etwas leichter. Der Juni-Kontrakt verliert 15 Ticks auf 132,35 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 132,55 Prozent und das Tagestief bei 132,20 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 41.928 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 4 Ticks auf 117,81 Prozent. Aktuell handelt der Juni-Kontrakt nach der 21-Tagelinie bei 132,37. Weitere charttechnische Hürden zeigen sich für die Marktstrategen der Helaba an der 55-Tagelinie bei 132,89, eine Unterstützung liege am jüngsten Tief bei 131,31 dicht gefolgt vom Kontrakttief bei 131,23.

April 15, 2024 02:32 ET (06:32 GMT)