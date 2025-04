EUREX/Bund-Future im Verlauf etwas leichter

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Mittwoch gegen 8.07 Uhr um 26 Ticks niedriger bei 131,67 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 131,85 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 131,93, das -tief bei 131,66 Prozent. Umgesetzt wurden 25.259 Kontrakte.

"Die Hürde bei 132,03 ist in Reichweite und darüber entstünde Raum bis 132,56, dem Hoch von Ende Februar", so die Helaba. Die Indikatoren malten ein konstruktives Bild. So richteten sich RSI und Stochastic gegen Norden, MACD und DMI stünden auf Kauf. Unterstützungen lägen bei 130,87 und 130,08. Impulse könnten zunächst von neuen Daten zur Stimmung unter den Einkaufsmanagern ausgehen.

