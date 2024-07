EUREX/Bund-Future im Verlauf etwas niedriger

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Mittwoch gegen 8.03 Uhr 8 Ticks niedriger bei 132,44 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 132,49 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 132,6, das -tief bei 132,35 Prozent. Umgesetzt wurden 15.351 Kontrakte.

"Der richtungsweisende Bund-Future hat den Widerstand bei 132,24 problemlos überwunden", heißt es bei der Helaba. Damit sei der Weg frei bis 133,21, dem markanten Hoch von Mitte Juni. "Der Aufwärtsimpuls ist intakt", so das Haus.

Die britischen Verbraucherpreise sind im Juni in den Jahresraten einen Tick stärker gestiegen als erwartet, die Erzeugerpreise dagegen deutlich langsmer. Impulse könnten am Nachmittag von der US-Industrieproduktion sowie den Baubeginnen kommen. Am Abend wird dann noch das "Beige Book" veröffentlicht, der Konjunkturbericht der US-Notenbank.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru

(END) Dow Jones Newswires

July 17, 2024 02:09 ET (06:09 GMT)