EUREX/Bund-Future im Verlauf etwas niedriger

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Verlauf am Donnerstag 7 Ticks niedriger bei 127,95 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 128,04 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,08, das -tief bei 127,87 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 30.238 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/hab

(END) Dow Jones Newswires

January 29, 2026 02:38 ET (07:38 GMT)