EUREX/Bund-Future im Verlauf fast unverändert

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Freitag gegen 8.00 Uhr um einen Tick niedriger bei 129 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 129 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,02, das -tief bei 128,95 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 30.207 Kontrakte.

Das technische Bild beim Bund-Future bleibe geprägt von der trendlosen Marktverfassung, heißt es bei der Helaba. So liege der RSI annähernd in der Mitte des neutralen Bereichs und der DMI gebe mit Werten unter der Marke von 20 weiter nach. Auch nach dem Sprung über die 21- und 55 Tagelinien bei knapp 129,00 Prozent habe die Aufwärtsdynamik nicht zugenommen. Insofern sei offen, ob es zum Wochenausklang zu einem Anstieg in Richtung der Widerstände bei 129,40/44/66 Prozent kommen könne. Auf der Unterseite gebe der 100-Tagedurchschnitt weiteren Halt bei 128,84. Darunter seien die Tiefs bei 128,37 und 128,24 zu beachten.

In den europäischen Ländern wie Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien stehen die Verbraucherpreise für November im Fokus. Die Inflationsentwicklung in Europas größten Volkswirtschaften dürfte den Trend für die EZB vorgeben.

