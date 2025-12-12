12.12.2025 08:07:39

EUREX/Bund-Future im Verlauf fast unverändert

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Freitag kurz vor 8 Uhr 3 Ticks niedriger bei 127,45 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 127,48 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,49, das -tief bei 127,4 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 8.107 Kontrakte.

"Noch ist der Abwärtsimpuls intakt und ein erneuter Kursrückgang möglich", so die Analysten der Helaba. Als Widerstand nennen sie das 38,2-Prozent-Retracement der jüngsten Abwärtsbewegung bis 127,05 - aktuell bei 128,01. Die 21-Tagelinie verlaufe bei 128,58.

(END) Dow Jones Newswires

December 12, 2025 02:07 ET (07:07 GMT)

