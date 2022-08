EUREX/Bund-Future im Verlauf fester - hohe Vola

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im Verlauf am Mittwoch gegen 8.38 Uhr 56 Ticks höher bei 157,86 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 157,48 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 158,05, das -tief bei 157,4 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 30.022 Kontrakte.

"Die Volatilität ist hoch", so die Helaba mit Blick auf den jüngsten Einbruch um 200 Ticks. Insgesamt scheine der seit Mitte Juni zu beobachtende Aufwärtstrend aber intakt zu sein, erneute Gewinne seien möglich. Der nächste Widerstand oberhalb von 159,70 liege bei 160,47, einem markanten Hoch von Anfang April.

Highlight auf der Makroseite ist am Nachmittag der ISM-Serviceindex in den USA. Die Vorgaben sind per saldo negativ, denn nicht nur das Pendant der Industrie hat nachgegeben, sondern auch regionale Servicebarometer. Insofern sollte ein Rückgang des ISM-Index nicht überraschen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/raz

(END) Dow Jones Newswires

August 03, 2022 02:45 ET (06:45 GMT)