EUREX/Bund-Future im Verlauf gut behauptet

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future präsentiert sich am Dienstag im Vormittagsverlauf gut behauptet. Der Dezember-Kontrakt steigt um 9 Ticks auf 129,84 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,88 Prozent und das Tagestief bei 129,65 Prozent. Umgesetzt wurden 30.793 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt einen Tick auf 116,17 Prozent.

Die Aufmerksamkeit der Akteure richtet sich zunächst auf die um 11.00 Uhr zur Veröffentlichung anstehende ZEW-Umfrage. Die Vorgaben werten die Marktstrategen der Helaba als freundlich, der Saldo der Konjunkturerwartungen werde daher steigend und leicht oberhalb der Nulllinie erwartet. Aber nicht nur die konjunkturellen Erwartungen in Deutschland könnten gestiegen sein, auch die Lagebeurteilungen hätten ihre Talfahrt möglicherweise beendet, heißt es.

Das Hauptaugenmerk richte sich am frühen Nachmittag dann auf die US-Verbraucherpreise. Nach drei Monaten in Folge mit höheren Jahresraten beim Gesamtindex dürfte sich nun ein kräftiger Rückgang einstellen. Hauptverantwortlich dafür dürften die bis zuletzt stark fallenden Benzinpreise sein. Das von der Cleveland-Fed veröffentlichte Modell weise ebenfalls auf eine sinkende Teuerungsrate hin und so erscheine die Konsensschätzung von 3,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr realistisch. Im September lag der Anstieg bei 3,7 Prozent.

Auch die Kerninflation werde niedriger erwartet, bleibe mit 4,0 Prozent aber noch unangenehm hoch, weshalb die Zinssenkungserwartungen für das Frühjahr 2024 den Marktstrategen der Helaba als weiterhin ambitioniert erscheinen.

November 14, 2023