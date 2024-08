EUREX/Bund-Future im Verlauf höher - sicherer Hafen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future profitiert von der Schwäche der Aktien und wird seinem Ruf als sicherer Hafen gerecht. Er notiert im Handelsverkauf am Montag gegen 8.10 Uhr um 80 Ticks höher bei 136 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 135,49 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 136,05, das -tief bei 135,41 Prozent. Umgesetzt wurden bereits 61.667 Kontrakte. "Die Rally ist schnell und aggressiv", so ein Marktteilnehmer: "Hier wird die Paniktaste gedrückt", sagt er.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 05, 2024 02:26 ET (06:26 GMT)