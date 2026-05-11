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11.05.2026 08:41:42
EUREX/Bund-Future im Verlauf im Minus
DOW JONES--Für den Bund-Future geht es am Montagvormittag etwas nach unten, die Zinsen steigen also, wohl auch vor dem Hintergrund wieder deutlich anziehender Ölpreise. Der Juni-Kontrakt verliert 27 Ticks auf 125,44 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,55 Prozent und das Tagestief bei 125,35 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 26.940 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 16 Ticks auf 115,52 Prozent.
Stark im Blick haben die Akteure US-Inflationszahlen, die am Dienstag bekanntgegeben werden, nachdem es im April angesichts des Energiepreisschocks zu einem fortgesetzten Anstieg der Benzinpreie kam Entsprechend bleibt für die Marktstrategen der Helaba die Gesamtteuerungsrate mit einem Plus von 3,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr erhöht und damit klar oberhalb des Fed-Ziels von zwei Prozent.
DJG/thl/gos
(END) Dow Jones Newswires
May 11, 2026 02:41 ET (06:41 GMT)
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