EUREX/Bund-Future im Verlauf im Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Rücksetzer am Vortag geht es für den Bund-Future am Freitag im Verlauf leicht nach oben. Der Belastungsfaktor, eine eher schwach verlaufene Auktion langlaufender US-Anleihen, sei durch, damit könne der Markt durchatmen, heißt es. Zu den Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell vom Vorabend heißt es von den Zinsstrategen der Helaba, dass Powell gegenüber den Ausführungen, die er im Anschluss an die US-Notenbanksitzung Ende Oktober getätigt habe, nichts Neues sagte, dennoch wurde er als "hawkish" aufgenommen.

Der Dezember-Kontrakt steigt um 12 Ticks auf 129,91 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,98 Prozent und das Tagestief bei 129,71 Prozent. Umgesetzt wurden 33.222 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 3 Ticks auf 116,37 Prozent. Trotz der kräftigen Korrektur scheint der Bund-Future die Trendwende vollzogen zu haben. Der Doppelboden wurde nach Aussage der Helaba komplettiert und die 21- und 55-Tagelinien überwunden.

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

November 10, 2023 02:46 ET (07:46 GMT)