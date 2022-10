EUREX/Bund-Future im Verlauf im Plus - Warten auf ZEW

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future hält sich am Dienstag im Verlauf stabil im Plus. Der Dezember-Kontrakt steigt um 54 Ticks auf 137,15 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 137,53 Prozent und das Tagestief bei 136,78 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 28.562 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 22 Ticks auf 119,24 Prozent.

Am Vormittag steht für die Zinsstrategen der DZ Bank die Veröffentlichung der Ergebnisse der ZEW-Umfrage für den Monat Oktober im Fokus. Seit Ausbruch des Ukraine-Krieges hätten sich die vom Zentrum für Wirtschaftsforschung gesammelten Konjunkturerwartungen der Finanzmarktspezialisten zusehends verschlechtert. Dass sich daran etwas im aktuellen Monat geändert hat, sei recht unwahrscheinlich. Die Sorgen um die Energiesicherheit sind in Deutschland noch immer hoch. Die damit verbundene, anhaltend hohe Inflation trage ebenfalls nicht zur Stimmungsaufhellung bei. Investitionen und der private Konsum würden in den kommenden Monaten sicherlich zurückgefahren, der konjunkturelle Ausblick sei dementsprechend getrübt.

