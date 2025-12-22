EUREX/Bund-Future im Verlauf kaum verändert

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Montag gegen 8.20 Uhr 2 Ticks niedriger bei 126,96 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 126,97 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 126,97, das -tief bei 126,75 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 35.545 Kontrakte.

December 22, 2025 02:28 ET (07:28 GMT)