22.12.2025 08:27:42

EUREX/Bund-Future im Verlauf kaum verändert

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Montag gegen 8.20 Uhr 2 Ticks niedriger bei 126,96 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 126,97 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 126,97, das -tief bei 126,75 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 35.545 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 22, 2025 02:28 ET (07:28 GMT)

