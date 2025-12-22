|
22.12.2025 08:27:42
EUREX/Bund-Future im Verlauf kaum verändert
DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Montag gegen 8.20 Uhr 2 Ticks niedriger bei 126,96 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 126,97 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 126,97, das -tief bei 126,75 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 35.545 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/hru/gos
(END) Dow Jones Newswires
December 22, 2025 02:28 ET (07:28 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX am Montag mit kleinem Plus erwartet -- DAX vor ruhiger Eröffnung -- Asiens Börsen in Grün
Am heimischen Aktienmarkt deuten sich zum Wochenstart leichte Gewinne an, während der deutsche Leitindex wenig bewegt erwartet wird. Am Montag präsentieren sich die Börsen in Fernost freundlich.