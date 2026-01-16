|
16.01.2026 08:27:40
EUREX/Bund-Future im Verlauf kaum verändert
DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Freitag 2 Ticks niedriger bei 128,34 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 128,32 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,41, das -tief bei 128,29 Prozent. Umgesetzt wurden 10.222 Kontrakte. Ein Widerstand wird bei 128,54 ausgemacht, eine Unterstützung bei 127,71. Impulse könnten am Nachmittag von Daten zur US-Industrieproduktion ausgehen, wie es am Markt heißt.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/hru/flf
(END) Dow Jones Newswires
January 16, 2026 02:28 ET (07:28 GMT)
