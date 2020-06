EUREX/Bund-Future im Verlauf knapp behauptet

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Freitag knapp behauptet. Gegen 8.35 Uhr verliert er 10 Ticks auf 175,57 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 175,61 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 175,69, das Tagestief bei 175,56 Prozent. Umgesetzt wurden 9.166 Kontrakte.

"Der Blick auf die technische Ausgangssituation lässt eine Fortsetzung der Seitwärtsbewegung erwarten", so die Helaba. Dafür sprächen das Kursmomentum und der RSI. Zudem sinke der ADX und lasse damit auf eine abnehmende Trendstärke schließen. Eine erste Unterstützung lokalisiert die Helaba an der unteren Grenze der Seitwärtsbewegung bei 174,80. Widerstände lägen beim 61,8-Prozent-Retracement der Mai-Abwärtsbewegung bei 175,52 und am Hoch vom Montag bei 175,98.

June 19, 2020 02:39 ET (06:39 GMT)