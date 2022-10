EUREX/Bund-Future im Verlauf knapp behauptet

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Mittwoch im Verlauf 11 Ticks auf 138,11 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 138,32 Prozent und das -tief bei 137,96 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 6.881 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 4 Ticks auf 119,43 Prozent. In den Fokus rückt die Zinsentscheidung der EZB am Donnerstagmittag. Die Zinserwartungen sind gegenüber Anfang Oktober weiterhin erhöht und trotzdem konnte der Bund-Future zuletzt Boden gut machen. Hier verweisen die Marktstrategen der Helaba darauf, dass die längerfristige Zinsspekulation etwas zurückgangen sei.

Die technische Situation des Futures habe sich jüngst verbessert, da nun auch die 21-Tagelinie bei 137,38 überwunden werden konnte. Auf dem Weg nach oben liege die nächste Hürde bei 138,52. Darüber entstünde Raum bis 142,87. Währenddessen stehe der DMI noch auf Verkauf, der ADX sinke aber, was eine nachlassende Stärke des Abwärtstrends signalisiere.

October 26, 2022 02:53 ET (06:53 GMT)